​В думе Сургута приняли предложения по увеличению зеленых зон города

В Сургуте прошло заседание комитета по городскому хозяйству, на котором депутаты одобрили предложения по увеличению зеленых зон города.

Отмечается, что большинство вопросов касалось именно изменения границ территориальных зон, обозначенных в Правилах землепользования и застройки, в пользу увеличения зон озеленённых территорий общего пользования.

Таким образом, будет произведено озеленение вокруг здания филармонии, аллеи вдоль пешеходной дорожки на улице Федорова, территории вдоль береговой линии протоки Боровая в сквере Старожилов, а также будут расширены границы скверов Мемориала Славы в центре города и Дружбы народов на улице Майской.