​Молодые учёные СурГПУ готовы выйти на новый уровень

Совет по качеству выяснил, готовы ли молодые учёные СурГПУ действовать в региональном формате – в составе югорского Совета молодых ученых и специалистов (СМУС). Итоги исследования были представлены на заседании Учёного совета 29 марта.

По определению СМУС, в категорию «Молодой учёный» входят выпускники вуза до 30 лет, кандидаты наук до 35 лет, доктора наук до 40 лет. В СурГПУ работают 30 молодых учёных. Подавляющее большинство из них занимается научной деятельностью с целью защиты диссертационной / выпускной квалификационной работы. 37% проводят исследования с целью реализации собственной проектной инициативы. Среднее количество научных статей, опубликованных респондентами в журналах из списка ВАК за последние три года, составляет 1,7. Патенты, свидетельства о регистрации интеллектуальной собственности и компьютерных программ, полученные в 2015-2018 гг., имеются у шести сотрудников университета.

Большинство опрошенных (73%) не являются членами научных коллективов: они ведут исследования в сотрудничестве с лабораториями (20%) или независимо от них (53%), будучи преподавателями кафедр или обучающимися. Средняя численность коллектива, совместно с которым ведут исследования молодые ученые, составляет восемь человек.

Независимо от членства в научном коллективе, 80% респондентов осведомлены об источниках их финансирования. Около трети всех опрошенных участвуют в программах международной и внутрироссийской академической мобильности в форме стажировок, повышения квалификации, профессиональной подготовки, обучения (35%, 19 человек), занимаются грантоискательством (29%, 16 человек). По показателю профессионального обучения более активны магистранты и аспиранты (40%), по показателю грантоискательства – сотрудники (55%).

Партнёрами молодых ученых СурГПУ являются научно-исследовательские институты, университеты: указаны 22 организации, среди которых преобладают вузы Москвы и Уральского федерального округа.

При участии респондентов организованы и проведены масштабные научные мероприятия (всего 59 мероприятий, в том числе международного и всероссийского уровней). В числе опрошенных – пять участников Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «ЛОМОНОСОВ» (г. Москва) и четыре организатора Научно-практической конференции «Глушковские чтения» (г. Сургут).

Таким образом, можно говорить о том, что молодые учёные СурГПУ готовы работать в составе Совета молодых ученых Югры и расширять границы сотрудничества.