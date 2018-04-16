2 июня в Краснодаре сургутянка выступит в финале «Миссис Россия Мира 2018»

2 июня в Краснодаре состоится финал Всероссийского конкурса красоты «Миссис Россия Мира 2018». Победительница будет представлять Россию на престижном конкурсе «Миссис Мира».

В этом году за главный титул будут бороться 50 самых красивых замужних девушек со всей России: «Миссис Волгоград» Лариса Усенкова, «Вице-миссис Сургут» Мария Самойлик, «Миссис Самара» Мила Машкова, «Миссис Люберцы» Анна Виноградова, «Миссис Томск» Юлия Мустафина, «Миссис Чита» Надежда Чевлытко, «Миссис Калуга» Полина Грекова, «Миссис Санкт-Петербург» Смирнова Алена и другие красавицы из Татарстана, Якутии, Краснодара, Перми, Оренбурга, Ярославля, Астрахани, Пскова, Москвы, Сочи, Череповца, Уфы, Новосибирска, разных и городов. Большинсто из них — мамы.

Напомним, 15 апреля 18-летняя Юлия Полячихина стала «Мисс Россия-2018». Теперь по традиции может представлять нашу страну на конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная». Титул «Первая вице-мисс Россия-2018» получила Виолетта Тюркина, а «Вторая вице-мисс Россия-2018» — Наталья Строева.