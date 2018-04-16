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​Совбез ООН отказался принимать резолюции России по Сирии

Накануне Россия собрала экстренное заседание Совета Безопасности ООН на которой был рассмотрен российские проект по Сирии, пишут «Ведомости».

Он предполагал немедленный отказ от использования силы в отношении Сирии. Документ осуждал «агрессию в отношении Сирии со стороны США и их союзников в нарушение международного права и устава ООН».

Большинство членов Совбеза проголосовали против. Помимо России его поддержал Китай и Боливия.

«Все по отработанной схеме: провокация, ложные обвинения, фальшивый приговор, наказание. Вы так теперь хотите вести международные дела? Это хулиганство в международных отношениях, и отнюдь не мелкое, с учетом того, что речь идет о ключевых ядерных державах», – считает постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Постпред почеркнул, что удары производились по сирийским аэродромам, которые используются в операциях против террористических организаций. «Это весьма оригинальный вклад в борьбу с международным терроризмом», – сказал он.


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Сегодня в 09:21, просмотров: 164, комментариев: 0


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