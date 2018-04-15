​В Нижневартовском районе подорвали лед

На минувшей неделе в Нижневартовском районе произвели подрыв льда, чтобы не допустить большой воды, которая разольётся из переполненных рек по жилым территориям, пишет ugra-tv.

Специалисты рассказывают, что это не простая процедура, подготовка к которой занимает несколько часов. Для того, чтобы произвести взрыв в обеденное время, специалистом пришлось готовится с раннего утра. Монтаж занял приблизительно 3 часа.

Справка:

Подрыв льда — это ежегодная процедура, которая проводится строго в установленных местах, где во время ледохода возможны заторы. Их появление определяют с помощью специального мониторинга.