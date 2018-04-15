​Юные спортсмены из Сургута заняли первое место в хоккейном турнире «Югорка»

В Ханты-Мансийске завершился детский окружной хоккейный турнир «Югорка», пишет ugra-news.

Всего в соревнованиях принимало участие восемь команд из семи муниципалитетов. По итогам финальных игр на первом месте оказались спортсмены из Сургута. На второй позиции «Юность» из Мегиона, а хоккеисты из Лангепаса – третьи.

Отметим, что на окружном детском хоккейном турнире «Югорка» были подведены итоги всех игровых дней: