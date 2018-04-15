​Юные спортсмены из Сургута заняли первое место в хоккейном турнире «Югорка»

В Ханты-Мансийске завершился детский окружной хоккейный турнир «Югорка», пишет ugra-news.
Всего в соревнованиях принимало участие восемь команд из семи муниципалитетов. По итогам финальных игр на первом месте оказались спортсмены из Сургута. На второй позиции «Юность» из Мегиона, а хоккеисты из Лангепаса – третьи.
Отметим, что на окружном детском хоккейном турнире «Югорка» были подведены итоги всех игровых дней:
- Лучший защитник - Егор Токарев, «Юность» (Мегион)
- Лучший бомбардир - Никита Капёнкин, «Югра-1» (Ханты-Мансийск)
- Лучший вратарь - Таисия Кноблих, «Сибирь» (Лангепас)
- Самый ценный игрок турнира - Илья Копытов, «Филин» (Нижневартовск).
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