​Президент Сирии принял приглашение приехать в Югру. Об этом он рассказал Наталье Комаровой

Президент Сирии Башар Асад принял приглашение посетить Югру. Об этом сообщил журналистам депутат Госдумы Сергей Железняк по итогам встречи российской делегации с сирийским лидером, пишет «ТАСС».

«Я был бы очень рад посетить ваш регион», – процитировал он слова Асада, обращенные к главе Югры Наталье Комаровой.

«Я бы хотел лучше узнать людей и регион, где они живут», – привел Железняк слова президента Сирии.

Напомним, что губернатор Югры Наталья Комарова вместе с группой Госдумы по связям с парламентом Сирии под руководством депутата Дмитрия Саблина отправилась в Сирийскую Арабскую Республику.