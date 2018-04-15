​Лаборатория в Швейцарии не стала подтверждать слова Лаврова о том, что Скрипали были отравлены газом BZ

Лаборатория в швейцарском городе Шпиц не подтвердила слова Сергея Лаврова о том, что Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены веществом BZ, о которых он рассказывал накануне, пишет «ЭХО Москвы».
В твиттере исследовательского центра отмечается, что нет оснований ставить под сомнение выводы коллег из британского Портон Даун.
В лаборатории Шпица подчеркнули, что официально комментировать заявление Лаврова может только организация по запрещению химического оружия.
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