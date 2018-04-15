​18-летняя студентка из Чувашии получила 3 млн руб. и машину за победу на конкурсе «Мисс Россия»

В 2018 году титул «Мисс Россия» получила Юлия Полячихина из Чувашии, сообщает «РБК» со ссылкой на пресс-службу конкурса.

За победу ей досталась корона из белого золота и драгоценных камней, кроме того 3 миллиона рублей, автомобиль и право представлять Россию на конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».

Как сообщает агентство «РИА Новости», 18-летняя Полячихина, окончившая школу с золотой медалью, увлекается фитнес-аэробикой и бадминтоном.

Второе и третье места вместе с титулами «вице-мисс» достались Виолетте Тюркиной из Белгорода и Наталье Строевой из Якутии.