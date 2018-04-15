​Крупная авиакомпания запускает новые регулярные рейсы в Югру

Авиакомпания S7 Airlines запускает новые рейсы в города Югры, пишет «РБК Тюмень» со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

У авиакомпании появятся новые прямые рейсы в Когалым и Белоярский. Согласно сообщению пресс-службы, рейсы в Когалым будут выполняться три раза в неделю (среда, пятница, суббота), в Белоярский — два (четверг, суббота). Все рейсы будут запланированы на утреннее время. Полеты начнутся в начале мая.