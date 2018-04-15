16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  61,4311   EUR  75,7507  

​Крупная авиакомпания запускает новые регулярные рейсы в Югру

Авиакомпания S7 Airlines запускает новые рейсы в города Югры, пишет «РБК Тюмень» со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

У авиакомпании появятся новые прямые рейсы в Когалым и Белоярский. Согласно сообщению пресс-службы, рейсы в Когалым будут выполняться три раза в неделю (среда, пятница, суббота), в Белоярский — два (четверг, суббота). Все рейсы будут запланированы на утреннее время. Полеты начнутся в начале мая.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 13:29, просмотров: 212, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Сергей Зятьков: СтерхФест появился из желания делать проекты самим, развивать творческие связи, поддерживать профессиональное искусство в городе

Сергей Зятьков: СтерхФест появился из желания делать проекты самим, развивать творческие связи, поддерживать профессиональное искусство в городе
Интервью с куратором проектов, композитором Сергеем Зятьковым о СтерхФесте и проекте «Canto mistico»
Евгения Банникова Сегодня в 13:18
152 0
​Юрий Варенюк: «Молодежи я желаю любить Родину»

​Юрий Варенюк: «Молодежи я желаю любить Родину»
Наше время» вначале было экспериментальной площадкой. Которая показала важность и нужность учреждений нацеленных на занятость подростков
Дарья Евдокова, Медиацентр 14 апреля в 17:13
505 0
В России стартовал сезон клещей

В России стартовал сезон клещей
Эксперты рассказали, что делать в случае если вас укусил клещ и как защитить себя от них
БУ «Центр медицинской профилактики» филиал в г. Сургуте 14 апреля в 12:16
515 0
​Антон Хралович: «Главная победа – жизнь «вне формата»

​Антон Хралович: «Главная победа – жизнь «вне формата»
Благодаря выходу за рамки появились такие достижения как собственный корпоративный фильм, который оценили не только заказчики, но и профессионалы
Марина Романова, Медиацентр 14 апреля в 10:08
332 0
​В вопросе с Слуцким аудитория siapress.ru не осталось однозначной // ИНФОГРАФИКА

​В вопросе с Слуцким аудитория siapress.ru не осталось однозначной // ИНФОГРАФИКА
При этом большинство приняло сторону бойкотирующих СМИ
Редакция СИА-ПРЕСС 13 апреля в 19:17
374 0
ТОП-10 самых дорогих мошеннических «разводов» в Сургуте за прошедший год // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС

ТОП-10 самых дорогих мошеннических «разводов» в Сургуте за прошедший год // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС
Самые крупные денежные потери горожан в 2017 году с рассказами о том, как происходил «развод»
Лилия Сулейманова 13 апреля в 15:19
719 0
Статья дня. ​Горящие люди, мусорные горы, война. Названы победители World Press Photo 2018. // ФОТО, 18+

Статья дня. ​Горящие люди, мусорные горы, война. Названы победители World Press Photo 2018. // ФОТО, 18+
Константин Шперлинг 13 апреля в 15:18
414 0
Запрет нестрашен. Как обойти блокировку Telegram на всех устройствах // ИНСТРУКЦИЯ

Запрет нестрашен. Как обойти блокировку Telegram на всех устройствах // ИНСТРУКЦИЯ
Анастасия Якупова 13 апреля в 13:45
980 1
Пятёрка по литературе. Книги про «Звёздные войны», картошку и Путина от преподавателя английского языка Эмиля Вормса

Пятёрка по литературе. Книги про «Звёздные войны», картошку и Путина от преподавателя английского языка Эмиля Вормса
Редакция СИА-ПРЕСС 13 апреля в 11:44
288 0
34 миллиарда долларов спасают Сургутнефтегаз от санкций

34 миллиарда долларов спасают Сургутнефтегаз от санкций
Благополучие компании защищает экономику города и округа от кризиса
Артем Мазнев 12 апреля в 17:46
3133 0
​161 тысяча квадратных метров сургутских дорог будет отремонтировано в 2018 году // ВИДЕО

​161 тысяча квадратных метров сургутских дорог будет отремонтировано в 2018 году // ВИДЕО
На ремонт выделено 389 миллионов рублей
Вадим Шувалов, глава города Сургута 12 апреля в 16:15
495 4
20 случаев, когда сургутянин может бесплатно получить юридическую помощь // КОНСУЛЬТАЦИЯ

20 случаев, когда сургутянин может бесплатно получить юридическую помощь // КОНСУЛЬТАЦИЯ
Местные адвокаты на безвозмездной основе консультируют, составляют заявления и жалобы, представляют клиента в судах
Лилия Сулейманова 12 апреля в 12:37
491 1
«Наши дети находятся в потенциальной опасности»

«Наши дети находятся в потенциальной опасности»

Эксперты Общероссийского народного фронта в Югре провели обследование благоустройства прилегающей территории у средней школы № 12
Александра Соснина 12 апреля в 11:26
624 4
​Каждый получил свое, а то и больше // ИНФОГРАФИКА

​Каждый получил свое, а то и больше // ИНФОГРАФИКА
Голосующая аудитория siapress.ru рассказала, что довольна результатом кандидата, за которого голосовала на выборах
Редакция СИА-ПРЕСС 12 апреля в 10:55
311 1
Мнение финансиста-3: Дорогая нефть и дешевый рубль – мечта министерства финансов

Мнение финансиста-3: Дорогая нефть и дешевый рубль – мечта министерства финансов
Но геополитический негатив несет серьезные риски для экономики. Санкции будут только ужесточаться
Александр Разуваев, директор аналитического департамента «Альпари» 11 апреля в 16:50
402 0
«Тот человек, кто рассматривает бизнес как наличие джипа, портфеля и айфона, никогда его не построит»

«Тот человек, кто рассматривает бизнес как наличие джипа, портфеля и айфона, никогда его не построит»
Генеральный директор компании «Сибирский тракт» Виталий Барабаш о том, как работать на рыболовном траулере на Сахалине, начинать свое дело в 38 лет и что самое главное в предпринимательстве
Елена Калугина 11 апреля в 16:00
940 2
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Д.Н.
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика