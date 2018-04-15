​Россия созывает экстренное заседание ООН

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения агрессивных действий США и их союзников, сообщает «ЭХО Москвы».

«Россия самым серьёзным образом осуждает нападение на Сирию, где российские военнослужащие помогают законному правительству в борьбе с терроризмом. Своими действиями США еще больше усугубляют гуманитарную катастрофу в Сирии, несут страдания мирному населению, по сути потакают террористам, семь лет терзающим сирийский народ, провоцируют новую волну беженцев из этой страны и региона в целом», — сказал Владимир Путин.

«Нынешняя эскалация ситуации вокруг Сирии оказывает разрушительное воздействие на всю систему международных отношений. История расставит все по своим местам, и она уже возложила на Вашингтон тяжелую ответственность за кровавую расправу с Югославией, Ираком, Ливией», — говорится в заявлении Путина.

Напомним, что в ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли удар по объектам в Сирии.