​Лавров рассказал, что Скрипали были отравлены газом BZ, который не разрабатывался в России

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, новые подробности по делу Скрипалей, пишет «Интерфакс».

По его словам, швейцарским специалистам удалось выяснить, что примененное вещество в Солсбери оказалось газом BZ, который не производился в России. «По итогам проведенной экспертизы в пробах обнаружены следы токсичного химиката BZ и его прекурсоры, относящиеся к химическому оружию второй категории в соответствии с Конвенцией по запрещению химического оружия. BZ является нервно-паралитическим отравляющим веществом, временно выводящим человека из строя, психо-токсический эффект достигается через 30-60 минут и длится до четырех суток», – рассказал Лавров на Ассамблее по внешней и оборонной политике.

Данная рецептура находилась на вооружении армии США, Великобритании и других стран НАТО, в Советском Союзе и России разработок и накоплений данных химических соединений не осуществлялось, – подчеркнул министр.

Он также отметил, что информация была получена на условиях конфиденциальности и содержит данные, полученные Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) из Центра радиологического и химико-биологического анализа в швейцарском Шпице.

«Ни один из этих факторов и вообще о BZ ничего не упомянуто в итоговом докладе, который эксперты Организации по запрещению химического оружия представили ее исполнительному совету», – заявил Лавров.