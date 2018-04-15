​США заранее предупредили Россию о ракетном ударе, чтобы избежать жертв

Посол США в Москве Джон Хантсман заявил, что Вашингтон заранее предупредил Москву о ракетном ударе, чтобы избежать жертв среди российских военных и мирного населения, пишут «Ведомости».

«США связались с Россией с целью уменьшить риск жертв среди российских сил или гражданского населения», – сказал Хантсман в видеообращении, опубликованном на странице посольства в Twitter.

Он также подчеркнул, что в данном случае «речь о конфликте между сверхдержавами не идет». «Мы защищаем принцип, который заключается в том, что недопустимо использовать химическое оружие нигде и никогда», – сказал посол.

Напомним, накануне США, Франция и Великобритания нанесли удар по объектам в Сирии. Губернатор Югры Наталья Комарова прокомментировала данный инцидент.