Жителей Сургутского района приглашают позвонить на прямую телефонную линию представителям администрации

«Тот человек, кто рассматривает бизнес как наличие джипа, портфеля и айфона, никогда его не построит»

Генеральный директор компании «Сибирский тракт» Виталий Барабаш о том, как работать на рыболовном траулере на Сахалине, начинать свое дело в 38 лет и что самое главное в предпринимательстве