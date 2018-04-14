Жителей Сургутского района приглашают позвонить на прямую телефонную линию представителям администрации

18 апреля для жителей Сургутского района с 10 до 11 часов пройдет «Прямая телефонная линия» по вопросам:
- О действующих мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Проводит: начальник отдела развития предпринимательства комитета экономического развития администрации Сургутского района Любовь Максименко.
- Реализация жилищной программы «Улучшение жилищных условий жителей Сургутского района».
Проводит: начальник отдела по реализации жилищных программ департамента имущественных и земельных отношений администрации Сургутского района Мария Дель.
- Правовая основа обеспечения жилыми помещениями во внеочередном порядке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Проводит: начальник отдела по защите личных и имущественных прав несовершеннолетних управления опеки и попечительства администрации Сургутского района Наталья Кошкарова.
Звонки будут приниматься по телефону: 52-65-67.
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