​Наталья Комарова прокомментировала ракетный удар по Сирии

Сегодня Великобритания и США нанесли ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе.

Губернатор Югры Наталья Комарова, которая сейчас находится в Арбине в Сирии, прокомментировала ситуацию: «Рано утром нас разбудили звуки разрывов. Работала сирийская ПВО, отражавшая нападение западных стран. У нас все хорошо. Российская делегация продолжает работать по программе», — передает слова Комаровой пресс-служба региона.

Арбин уже неделя, как освобожден от боевиков, российская делегация прошла по разрушенному городу и пообщалась с местными жителями.