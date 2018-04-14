​В Сургуте в новом формате прошла встреча городской лиги КВН

В Сургуте в новом формате прошла встреча с представителями открытой городской лиги КВН. Вчера на импровизированной сцене гастро-паба «Кунжут» собрались гурманы качественного юмора и отличного настроения, а все для того, чтобы оценить новый городской проект «Вне игры».

«В городе есть огромное количество замечательных КВНщиков, которые выступают только от игры к игре, а мне бы хотелось, чтобы они почувствовали на себе и другой формат, другой досуг. Да и сургутянам, у которых не всегда есть возможность попасть на большие игры, удалось увидеть, скажем так, фронтменов под иным ракурсом. Мы запускаем новое качественное шоу под брендом «КВН». Сегодня мы просто пробуем и надеемся понравиться нашим гостям, а получится у нас это достичь или нет, узнаем в конце программы по громкому смеху или аплодисментам», — рассказал организатор вечераДенис Михальский.

12 участников — представителей с городских команд удивляли гостей и именно, кстати, 12 — наиболее употребляемый в мифопоэтических культурах числовой шаблон. Совпадение?

«Юмор — это умение дарить счастье и радость. Это очень важно, ведь смех продлевает жизнь. Меня выступить заставил Денис Валерьевич. Да-да, все почему-то после этих слов смеются...Но, а если без шуток, то, конечно, я с удовольствием согласился выступить на вечере», — признается участник из команды «Оба» Кирилл Боровик.

«Мне кажется, что создание нового формата встреч просто необходимо и для поднятия настроения горожанам, и для нас очень интересно развиваться в этом направлении. Рад, что наш гуру юмора — Денис Михальский, помогает нам осваивать новые горизонты», — говорит Илья Газя из команды «Между прочим».

«Это большой и интересный опыт проведения встречи в таком формате. Любое выступление для меня волнительное, тщательно к нему готовишься. Например, к сегодняшнему номеру в итоговом его виде мы шли около 2-х месяцев», — продолжает Артем Горбунов из команды «Между прочим».

Стендапы, миниатюры, интерактивы и музыкальные номера уверенно настроили гостей только на отличные выходные. Вишенкой на торте, безусловно, было выступление молодой кавер-группы из Сургутского педагогического.

Напомним, что следующая «весенняя» встреча КВНщиков пройдет 3 мая в театре СурГУ.