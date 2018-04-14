Сургут стал лучшим в стране в отрасли охраны труда

Сургут стал победителем Всероссийского конкурса в отрасли охраны труда «Успех и безопасность-2017», который ежегодно проводит Минтруд.
В конкурсе приняли участие более 13 тысяч предприятий из 85 субъектов страны,
по итогам лучшим субъектом РФ в сфере охраны труда назван Краснодарский край, а
лучшим муниципальным образованием – Сургут.
Мероприятие направлено на снижение уровня производственного травматизма и улучшение условий труда работников, активизацию профилактической работы по предупреждению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях.
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