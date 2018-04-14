​Сургутяне могут пожаловаться на завышение цен на номера в отелях во время ЧМ-2018

Роспотребнадзор продолжает консультирование по вопросам реализации продукции с символикой ФИФА и завышения цен на номера в отелях и гостиницах в период проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 г.

Стоимость гостиничного обслуживания в Москве, Санкт-Петербурге и муниципальных образований, в которых будут проводиться матчи ЧМ-2018, регулируется Постановлением Правительства в утвержденном перечне.

Лица, столкнувшиеся с фактами завышения цен на номера в период бронирования вправе обратиться в Управление с соответствующим заявлением, направив его по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, д. 72, либо на официальном сайте управления, обязательно указав адрес и наименование субъекта (при наличии такой информации), который, например, реализует товары с указанными товарными знаками.

Также можно обратиться по телефонам территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре, или в Консультационный центр для потребителей при ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО – Югре» по адресу: (3467) 36-30-88, E-mail: k-center_2@xmao.su