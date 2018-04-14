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​Готовь перчатки: 21 апреля в Сургуте начнется акция «Чистый город»

В этом году сроки проведения акции «Чистый город» увеличены почти вдвое — на стартует 21 апреля и продлится до 9 июня.

Как сообщает пресс-служба муниципалитета, первые субботники, на которые выйдут сотрудники структурных подразделений администрации города, начнутся с 29 апреля. Массовая уборка запланирована в местах общего пользования (городские скверы, парки и так далее), а также на территориях подведомственных учреждений и предприятий.

Облагораживать городскую территорию приглашаются трудовые и общественные коллективы организаций всех форм собственности. Те, у кого не получится выйти на субботник в этот период, смогут внести свой вклад в благоустройство города и после 9 июня текущего года. Присоединиться к акции и очистить дворы и улицы Сургута от мусора может каждый житель.

Заявку на участие можно направить в адрес управления по природопользованию и экологии по факсу 52-45-53, либо на E-mail: Valieva_ev@admsurgut.ru. Дополнительная информация по телефонам: 52-45-54, 52-45-66.


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13 апреля в 17:17, просмотров: 730, комментариев: 0


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