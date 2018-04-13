​Сургутян зовут на службу в ППС

Сургутян до 35 лет приглашают на службу в Сургутский Отдельный Батальон ППС. Трудоустроиться можно на должности полицейского, полицейского-водителя, полицейского-кинолога.
Требования к соискателям: гражданство РФ; образование не ниже среднего (11 классов); отсутствие судимостей; служба в рядах Вооруженных сил РФ; пригодность по состоянию здоровья к службе в ОВД.
Для сотрудников имеются следующие льготы:
- Льготная выслуга (1 год за 1,5);
- Полный соцпакет;
- Ежегодный оплачиваемый проезд в отпуск сотруднику и члену семьи (от 55 дней);
- Бесплатное обучение в ВУЗ МВД РФ;
- Льготная очередь на получение места в детских дошкольных учреждениях;
- Бесплатное медицинское обслуживание;
- Стабильная и своевременная заработная плата.Увеличение заработной платы в зависимости от выслуги лет.
Обращаться необходимо по адресу: Щепеткина, 53 или по телефону 76-16-30.
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