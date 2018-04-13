​Сургутян зовут на службу в ППС

Сургутян до 35 лет приглашают на службу в Сургутский Отдельный Батальон ППС. Трудоустроиться можно на должности полицейского, полицейского-водителя, полицейского-кинолога.

Требования к соискателям: гражданство РФ; образование не ниже среднего (11 классов); отсутствие судимостей; служба в рядах Вооруженных сил РФ; пригодность по состоянию здоровья к службе в ОВД.

Для сотрудников имеются следующие льготы:

Льготная выслуга (1 год за 1,5);

Полный соцпакет;

Ежегодный оплачиваемый проезд в отпуск сотруднику и члену семьи (от 55 дней);

Бесплатное обучение в ВУЗ МВД РФ;

Льготная очередь на получение места в детских дошкольных учреждениях;

Бесплатное медицинское обслуживание;

Стабильная и своевременная заработная плата.Увеличение заработной платы в зависимости от выслуги лет.

Обращаться необходимо по адресу: Щепеткина, 53 или по телефону 76-16-30.