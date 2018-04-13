​Замминистра связи: У нас разве есть закон, запрещающий обходить блокировки? Я про такой не слышал

Замруководителя Минкомсвязи Алексей Волин рассказал, что не видит проблемы в блокировке Telegram, пишут «РИА Новости».

Он заявил, что часть пользователей «спокойно перекочует в другие сервисы», а те, кто захотят продолжить пользоваться приложением, «знают большое количество способов, каким образом обойти блокировку».

«Я часто бываю в странах, где разного рода интернет-сервисы блокируются, и там обычно пользуюсь VPN, которые позволяют мне обращаться к привычным мне сервисам», - так Волин ответил на вопрос о том, пользуется ли он Telegram и будет ли обходить блокировку.

«У нас разве есть закон, запрещающий обходить блокировки? Я про такой не слышал», — сказал Волин.