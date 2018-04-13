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​Дуров: «Важно: не удаляйте и не переустанавливайте Telegram». Мессенджер будет использовать встроенные методы для обхода блокировки

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер будет использовать встроенные методы обхода блокировок, не требующие действий от пользователей, пишут «Ведомости».

Однако он подчеркнул, что не уверен в доступности сервиса без VPN.

Дуров отметил, что в первые часы начала блокировки Роскомнадзором сторонние VPN/Proxy-сервисы могут быть перегружены и работать медленно. «Важно: не удаляйте и не переустанавливайте Telegram при возникновении проблем со связью. Старайтесь своевременно скачивать обновления Telegram в AppStore или Google Play», - отметил Дуров.


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Сегодня в 17:14, просмотров: 164, комментариев: 0


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