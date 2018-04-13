​Студентки СурГПУ вошли в первую десятку на Всероссийской олимпиаде «Системы качества»

В начале апреля на базе кафедры стандартизации, сертификации и технологического менеджмента КНИТУ-КАИ при поддержке ЦСМ Росстандарта в Республике Татарстан и ООО «Русский Регистр – Поволжье» состоялся заключительный этап Всероссийской студенческой олимпиады «Системы качества». Для участия в финале в Казань приехали 25 команд из 16 вузов страны: Москвы, Санкт-Петербурга, Сургута, Рязани, Тамбова, Чебоксар, Королева, Томска, Тулы, Саратова и Казани.

Сургут представляли студентки факультета управления СурГПУ Ирина Ракаева, Валерия Абраменко и Анна Марченко. По итогам заочного и очного этапов Всероссийской олимпиады наши девушки заняли 6 место.

Участники также побывали на экскурсии в ФБУ «Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Татарстан».

- Нам показали три разных лаборатории, - рассказала Анна Марченко, - где проверяют пищевые продукты, нефть и счётчики воды. В Сургуте такого оборудования я нигде не видела, кроме Сургутнефтегаза. Я проходила практику в базовой лаборатории метрологии ЦБПО ПРНСиНО по поверке счётчиков воды и могу сказать, что в СНГ оборудование точно не хуже того, что мы видели в Центр стандартизации Татарстана.