​Началось. Глава Чечни предложил продлить полномочия Путина на референдуме

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил провести референдум о продлении президентских полномочий Владимира Путина, пишет «Интерфакс».

Кадыров в своем интервью подчеркнул, что альтернативы Путину нет. «Пока нынешний президент во здравии, мы не должны думать о другом главе государства. Вот такое мое личное мнение, и я его не меняю. Сейчас у Путина нет альтернативы», – сказал он в интервью «Интерфаксу».

При этом глава Чечни уверен, что спрашивать Путина, хочет он или нет оставаться у власти, необязательно. «Поэтому я считаю, что мы можем принять решение о продлении сроков полномочий главы государства, не ограничиваться двумя. Почему Китай может, Германия может, а мы нет?» – сказал он.

«Если в интересах народа нужно, почему мы не можем внести изменения? Я вообще от себя скажу: мы не должны даже спрашивать у самого Путина! Народ, Совет Федерации, Госдума, другие государственные институты должны инициировать и принять такое решение, собрать подписи и вынести на всенародный референдум, – заявил Кадыров. – Я уверен, в итоге все поддержат это».