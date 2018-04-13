На аэроэкспрессах в Москве появились тарифы «Сургутянин» и «Три сургутянина». Что это вообще такое?

В Москве компания «Аэроэкспресс» запустила два новых тарифа «Сургутянин» и «Три сургутянина». Таким образом, жители Югры и в частности Сургута смогут приобрести билеты со скидкой в 15 процентов, стоимость которого составит 425 рублей. Еще выгодней будет приобрести тариф «Три Сургутянина», который рассчитан на группы до 3 человек – стоимость поездки для каждого человека по такому тарифу снизится до 250 рублей.

Билеты по новым тарифам дают право на проезд по маршруту «аэропорт – город – аэропорт». Воспользоваться обратным билетом можно в течение 30 дней с момента первого прохода через турникет в аэропорту.

Руководитель пресс-службы «Аэроэкспресс» Екатерина Лобанова рассказала корреспонденту siapress.ru, что пассажиры из региона составляют большую часть пассажиропотока. Поэтому специально для людей, которые приехали на непродолжительный срок из регионов, разработана соответствующая акция. В аэропорте Москвы, во время получения багажа, вас встретят представители компании и подробно проинструктируют насчет акции.