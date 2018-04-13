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​В окружной программе «Две пенсии для бюджетников» уже 40 тысяч участников

Юбилейный договор дополнительного пенсионного обеспечения подписала воспитатель из Ханты-Мансийска.

Окружная пенсионная программа существует в Югре уже более 10 лет. Она позволяет работникам бюджетных учреждений формировать свою будущую пенсию с помощью окружного бюджета.

Кристина Анисимовой 31 год, при этом она уверена, что о пенсии нужно думать заранее. «Я пока не знаю ни одного пенсионера, который был бы доволен своей пенсией. Раньше таких пенсионных программ, когда можно и самому вложить и от властей получить поддержку, не было. А если сейчас государство предлагает нам такие выгодные условия, я думаю, этим обязательно нужно воспользоваться» - отметила Кристина Анисимова в интервью окружному телеканалу.

По условиям окружной программы «Две пенсии для бюджетников», на свои взносы участник получает 119% годовых. Эта выгода складывается из трех слагаемых:

  • 1.6% начисляет в качестве инвестиционного дохода Ханты-Мансийский НПФ
  • 2.13% - возврат НДФЛ. Этот социальный налоговый вычет полагается всем, кто формирует свою будущую пенсию.
  • 3.100% - софинансирование из окружного бюджета.

«Мы прекрасно знаем, что бюджет Ханты-Мансийского автономного округа социально ориентирован. Так называемые нефтедоходы направляются на социальную поддержку жителей. Соответственно программа «Две пенсии для бюджетников» является как раз одним из инструментов такой поддержки», - объяснил вице-президент АО «Ханты-Мансийский НПФ» Максим Петухов.

Воспитатель из Ханты-Мансийска Кристина Анисимова стала сорокатысячным участником пенсионной программы правительства Югры. 3 тысячи человек уже получают, благодаря поддержке округа, дополнительную пенсию. Самая большая назначена врачу из Сургута, травматолог Владимир Сафронов получает в дополнение к страховой пенсии 57 тысяч рублей ежемесячно.

Заключить договор по программе «Две пенсии для бюджетников» может любой югорчанин, который работает в бюджетном учреждении округа и имеет стаж работы в таких учреждениях не менее 5 лет. Заключить договор можно прямо на сайте двепенсиии.рф


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Сегодня в 12:31, просмотров: 154, комментариев: 0


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