Летний отдых для детей в районе будет безопасным

В период летних каникул на территории Сургутского района планируется работа 38 детских оздоровительных лагерей, в том числе 1 палаточный.

В период подготовки проведения детской оздоровительной компании 2018 года сотрудниками отдела надзорной деятельности будут проведены обследования объектов, а также инструктажи и тренировочные эвакуации на случай пожара. Во время проведения каждой смены профилактические действия также будут проводиться с сотрудниками и детьми.

Перед началом работы детского лагеря руководителям необходимо будет провести противопожарные инструктажи, проверку систем противопожарной защиты, обеспечить их работоспособность и организовать свободный проход к эвакуационным выходам.

Также летний отдых для детей будет организован 21 образовательной организацией с охватом 2 852 школьника. Все объекты обеспечены системами безопасности. До конца мая будет проведена противоклещевая обработка пришкольных территорий.

Вход в детские лагеря будет осуществляться по пропускному режиму. Предусмотрена проверка благоустройства спортивных площадок и прилегающих территорий на соответствия требованиям безопасности.