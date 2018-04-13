В районных школах борются с терроризмом. В этом администрации помогает «Кибердружина»

На сегодняшний момент в образовательных организациях Сургутского района были проведены 3 обучающих семинара по противодействию экстремизму для 39 сотрудников школ, лекторами выступили специалисты вузов города Сургута. 88 лекций на тему «Современный терроризм: понятие, сущность, разновидности. Информационное противодействие идеологии терроризма» были проведены на территории муниципалитета с общим охватом обучающихся 6 348. Также представителями ОМВД было проведено 378 мероприятий с учениками школ об ответственности за проявление нацизма, экстремизма и терроризма.

Во всех образовательных учреждениях распространены буклеты и информационные листовки о противодействии экстремизму в сети интернет.

В 2017 году участниками «Кибердружины», а это 15 представителей молодежи старше 20 лет, было выявлено 53 источника распространявших экстремистские материалы, находящиеся в федеральном розыске. Информация была направлена в прокуратуру Югры и Роскомндзор, 11 источников изъято из обращения.

За первый квартал 2018 года «Кибердружина» Сургутского района обнаружила уже 28 источников, 4 из них изъяты.