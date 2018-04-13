В Сургутском районе готовятся к майским праздникам

В данный момент ОМВД по Сургутскому району реализует комплекс профилактических мероприятий для обеспечения безопасности граждан во время проведения майских праздников и Дня России.

На охрану общественного порядка будет задействовано около 200 сотрудников ОМВД.С 30 апреля до 10 мая личный состав будет переведен на усиленный режим работы.

В местах проведения праздничных мероприятий, митингов, шествий будет организован пропускной режим через рамки металлоискателей, также будет использовано более 300 заградительных барьеров.

Ежедневно будут проходить патрулирование дорог сотрудниками ГИБДД.

На период с 8 по 10 мая при каждой дежурной части будет сформирована группа немедленного реагирования и резервные следственно оперативные группы. Предусмотрено усиление дежурных смен медицинского персонала и скорой помощи.

Сейчас на территории муниципалитета проходят проверки жилого фонда, например, в городском поселении Белый Яр 92% чердаков и тепловых узлов закрыты. В большинстве поселений в местах проведения праздничных мероприятий будут организованы камеры наружного наблюдения.