В СурГПУ пройдёт конкурс для одарённых школьников

30 апреля на факультет социально-культурных коммуникаций Сургутского Педагогического университета пройдёт конкурс для школьников «Юный менеджер социально-культурной деятельности».

Цель мероприятия – создание для обучающихся общеобразовательных школ условий для самоопределения в выборе профессии в области социально-культурной сферы.

Для участия в конкурсе приглашают учеников 10-11 классов школ Сургута и Сургутского района.

Конкурсная программа состоит из трёх заданий. В первом, которое называется «Мои способности», ребята представят визитку и попытаются проявить творческие способности в следующих жанрах: авторское чтение, хореография, СТЭМ, вокал, игра на музыкальных инструментах, декоративно-прикладное творчество, живопись, фотоискусство.

Во втором задании нужно будет написать и прочитать эссэ «Я хочу предложить...». В этой работе юный конкурсант расскажет, каким он видит современного менеджера.

Закончить картину можно будет на третьем задании. Оно так и называется: «Штрихи к портрету менеджера социально-культурной деятельности». Портрет указанного специалиста школьник сможет представить в виде коллажа, эстрадного монолога и даже пантомимы.

Победители получат дипломы.

Заявку на участие отправляйте по электронной почте: art@surgpu.ru