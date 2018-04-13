С 23 апреля в Югре начнется официальный пожароопасный сезон.

До официального начала пожароопасного сезона в Югре осталось чуть более недели - он начнется 23 апреля.

Соответствующие ведомства уже ведут подготовку и проверяют слаженность работы. Таким образом в Югорске прошли окружные пожарные учения. В них приняли участие наземная служба лесоохраны, сотрудники МЧС и городское лесничество.

При этом отмечается, что в этом году на охрану лесов от пожаров в регионе выделено 950 миллион рублей.

Напомним, что к тушению пожаров планируется привлечь более 2000 человек и 1300 единиц спецтехники.