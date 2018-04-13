​Эксперты прогнозируют рост протестов. Главные темы – экология, обманутые дольщики и чрезвычайные ситуации

Эксперты «Минченко консалтинга» считают, что в России увеличиваются риски неполитических протестов, которые могут стать критичными для властей, пишут «Ведомости».

«Президент не в состоянии затыкать все возникающие проблемы. А значимое снижение рейтингов муниципальных и региональных властей будет стратегически ослаблять в конечном итоге именно Владимира Путина и негативно отражаться на легитимности власти в целом», – говорится в опубликованном в пятницу докладе «Источники и риски протестной активности в 2018 г.».

Самыми главными угрозами, по мнению экспертов, станут экологические протесты, акции обманутых дольщиков и вкладчиков, а также протесты, вызванные чрезвычайными ситуациями.

В записке поясняется, что экологическая тема вызывает ещё и эмоциональное воздействие, поскольку касается детей. Эксперты считают, что тема дольщиков недооценена, а рост финансовой нестабильности приведет к росту числа обманутых вкладчиков. Риск с чрезвычайными ситуациями вообще предсказать невозможно, о чем свидетельствует трагедия в «Зимней вишне».

Нельзя сказать, что число протестов резко выросло, оговаривается соавтор доклада Евгений Минченко: «В некоторых случаях произошло изменение восприятия проблем, как в случае с экологией, – если раньше можно было объяснить, что она ухудшится, зато будут рабочие места, то теперь эта мотивация не работает».

Ситуация в упомянутых в докладе сегментах разная, поэтому нельзя говорить о росте протестности по всем направлениям, считает руководитель фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский: «Тема дольщиков сейчас скорее идет на спад из-за постепенного отказа от долевых схем и создания механизма страхования рисков. У рядовых вкладчиков банков проблем чаще всего тоже не возникает, а управляемые протесты против владельцев банков – это уже другая история». Он также подчеркивает, что в случаях с катастрофами, речь идет не конкретно о них самих, а о необходимости «отзывчивости власти и эффективности работы чрезвычайных служб».

Эксперт уверен, что экологические протесты действительно усиливаются, но рост значимости этой темы для общества – относительно новое явление и «власть пока не всегда умеет заниматься экологическим менеджментом», констатирует Бадовский: «К тому же, когда сложится современный и цивилизованный рынок работы с мусором, часть связанных с этим вопросов утратит остроту».