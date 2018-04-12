​Основатель Telegram запретил своим юристам участвовать в суде о блокировке мессенджера

Основатель Telegram Павел Дуров запретил юристам компании участвовать в заседании суда о блокировке мессенджера по иску Роскомнадзора, пишет Meduza со ссылкой на заявление руководителя международной правозащитной группы «Агора» Павла Чикова.

По словам Чикова, Дуров не хочет, чтобы юристы «легитимировали откровенный фарс своим присутствием».

Напомним, что 13 апреля состоится рассмотрение иска Роскомнадзора о блокировке мессенджера. При этом стоит учесть, что решение еще может быть обжаловано. Однако ведомство просит суд разрешить сразу приступить к блокировке Telegram.