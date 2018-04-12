​Путин огласил сроки освоения Луны

Президент России Владимир Путин подтвердил планы страны отправить на луну космонавтов. Он выразил надежду, что удастся реализовать проект по созданию космической станции на окололунной орбите, пишет ТАСС.

Путин подчеркнул, что Лунная программа рассчитана до 2030 года. «Заканчивается работа над созданием корабля "Федерация" и началась работа по сверхтяжелой ракете, которая должна быть использована для работы по Луне. Так что, здесь сомнений нет, будем активно работать, будем эту программу осуществлять», - заявил президент на встрече с космонавтами на ВДНХ.

Он также рассказал, что по утвержденной программе планируется достичь лунной орбиты и создать на ней космическую станцию. «Сначала станция на лунной орбите, а потом уже - модули на самой Луне», - пояснил Путин.