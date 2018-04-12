​13 апреля в Сургуте ожидается сильный ветер. Специалисты дают советы, как остаться невредимыми

13 апреля в Сургуте ожидается ухудшение погодных условий, связанные с порывами ветра до 17 м\с, об этом сообщает управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города.

Специалисты рекомендуют жителям города остерегаться поврежденных и поваленных деревьев, раскачивающихся вывесок и рекламных конструкций. Также рекомендуется убрать машину в гараж или припарковать вдали от деревьев и шатких конструкций.

Водителей просят быть предельно внимательными на дорогах.