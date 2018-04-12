Житель Пыть-Яха с помощью игрушки ограбил магазин на Белецкого

В магазин на улице С. Билецкого ворвался мужчина, который угрожая кассиру предметом похожим на пистолет, забрал более семи тысяч рублей.

Сотрудники полиции со слов потерпевшей составили фоторобот, который помог оперативно задержать 29-летнего жителя Пыть-Яха. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.

Похищенные деньги он успел потратить, а кассиру угрожал игрушечным пистолетом.

За разбой он может сесть на десять лет.