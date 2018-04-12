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ТПП Югры организовала Инвестиционную стратегическую сессию

В рамках Югорского промышленного форума Торгово-промышленной палатой Югры была организована Инвестиционная стратегическая сессия. Представители федеральных и региональных органов власти, институтов развития, крупного бизнеса в сфере ТЭК, научно-технических организаций и инновационных компаний рассмотрели региональные инвестиционные проекты и практику их продвижения в системе Торгово-промышленной палаты РФ.

Открывая дискуссионную площадку: «Инвестиционное развитие. Региональный аспект» председатель Комитета по финансовым рынкам и кредитным организациям ТПП РФ Владимир Гамза подчеркнул, что инвестиции – это главный фактор экономического роста: «В России объем инвестиций в основной капитал составляет 15%. Это крайне мало. Например, в Китае – это 30%. Поэтому понятно почему у них такой высокий экономический подъем. Если мы хотим обеспечить 1% экономического роста, мы должны обеспечить 2% процента роста инвестиций».

Заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев рассказал о проделанной работе по созданию инвестиционного климата и поддержки бизнеса в автономном округе. Все институты развития непосредственно работают с хозяйствующими субъектами, осуществляя полное сопровождение проектов на всех стадиях: от идеи до выхода продукции на конкретный рынок.

«Информатизация экономики Югры стала ключевым аспектом повышения эффективности мер по улучшению ведения бизнеса. Окружным Правительством сформирована региональная система государственной поддержки, которая включает в себя финансовую, образовательную, имущественную и информационно-консультационную помощь. Благодаря специальному порталу можно ознакомиться с данными мерами поддержки, найти конкретные инвестиционные площадки», - рассказал Алексей Забозлаев.

Вторая часть Инвестиционной стратегической сессии была посвящена презентации проектов, ранее прошедших экспертизу. Нижневартовский предприниматель Марк Кучеров представил идею создать на базе санатория «Нефтяник Самотлора» курортно-оздоровительный центр отдыха «Термальный источник». Для реализации проекта требуется реконструкция здания, строительство домов отдыха, банных комплексов, обустройство пляжа. Эксперты посчитали, что для реализации проекта необходимо более плотно работать с частными инвесторами.

АО «Северречфлот» на берегу Иртыша планирует построить многофункциональный центр «Яхт-клуб», в который войдут торговые и развлекательные площадки, лодочная станция, гостиница и многое другое. Поддержка проекта будет способствовать созданию дополнительных рабочих мест и развитию въездного туризма. По мнению Владимира Гамзы, самый реальный источник средств для реализации такого масштабного проекта – участие в федеральной целевой программе.

«Сейчас Правительство РФ разрабатывает новую целевую программу по развитию внутреннего и въездного туризма. Есть вероятность, что к середине этого года она будет утверждена. Предлагаю принять в ней участие, а инвесторов стоит привлекать для каких-то конкретных работ уже в процессе строительства многофункционального центра», - посоветовал председатель Комитета по финансовым рынкам и кредитным организациям ТПП РФ.

Также на Инвестиционной стратегической сессии были представлены проекты по развитию региональной гидроавиации, телекоммуникаций, производству по пошиву специальной и ортопедической обуви, созданию завода металлоконструкций и емкостного оборудования. О практике продвижения инвестпроектов поведал директор Департамента содействия инвестициям и инновациям ТПП РФ Алексей Вялкин.

«С поиском партнеров к нам обращаются как российские, так и зарубежные инвесторы. Каждое заседание делового совета превращается в мини-инвестиционную сессию. Мы анализируем рынок. Если представленный проект соответствует потребностям наших инвестиционных партнеров, он принимается к работе. Обработка обращения занимает 10 дней.В прошлом году к нам поступило 193 инвестиционных проекта из них 38 было передано инвесторам», - отметил Алексей Вялкин.

Напомним, что представленные проекты на Инвестиционной стратегической сессии получат сопровождение в инфраструктуре ТПП РФ, пройдут поэтапную квалифицированную экспертизу и будут представлены на выставке «ИННОПРОМ-2018», а также в рамках презентации промышленного и инвестиционного потенциала Югры в Москве.


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Сегодня в 16:00, просмотров: 142, комментариев: 0


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