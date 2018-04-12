​Россия опустилась ещё на три строчки в рейтинге ФИФА, установив новый антирекорд

Сборная России по футболу потеряла еще три позиции в рейтинге фифа, пишет «Интерфакс» со ссылкой на обновленную версию, которая была опубликована 12 апреля.

Сейчас сборная России занимает 66-е место, что является новым антирекордом команды.

В прошлом месяца сборная провела два матча и в обоих потерпела поражение – от Бразилии и Франции.

На первой позиции в рейтинге Германия, а кроме нее в десятку лучших входят команды Бразилии, Бельгии, Португалии, Аргентины, Швейцарии, Франции, Испании, Чили, Польши.

Наиболее активной в плане роста в рейтинге стала сборная Киргизии, она поднялась на 40 строчек, заняв 75-е место. Самое резкое падение у сборной Гаити, которая опустилась сразу на 23 позиции.