​Сургутские полицейские поймали убийцу, который скрывался 6 лет

В августе 2012 года женщина 79-ти лет заявила в полицию об исчезновении сына. Он был объявлен в розыск, как безвести пропавший.

После чего в 2015 году появилась информация о возможном месте захоронения пропавшего. Проверив информацию силовикам стало очевидно, что его намеренно убили.

Копнув дальше, следователям удалось выяснить, что погибший мужчина собирался переехать со своей материю в другой город. Узнав об этом 32-летний сургутянин решил убить их и завладеть квартирой. Он предложил встретиться под предлогом обсуждения условий сделки. Встретившись с мужчиной в своей машине он задушил его, после чего узнав о том, что мать погибшего обратилась в полицию, он отказался от идеи продолжать свое дело и уехал из округа.

В итоге преступник был задержан в республике Башкортостан, где скрывался последние два года. Сейчас он доставлен в Сургут ему предъявлено обвинение в убийстве.