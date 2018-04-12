​Роскомнадзор потребовал немедленно заблокировать Telegram. Это может произойти уже 13 апреля

Роскомнадзор попросил Таганский районный суд о немедленной блокировке Telegram в случае удовлетворения иска регулятора, рассмотрение которого состоится 13 апреля, пишет Meduza.

«Данное судебное дело связано с распространением информации и, поскольку Telegram не предоставляются ключи для декодирования сообщений, мы заявляем ходатайство о немедленном исполнении судебного решения в случае удовлетворения искового заявления», — сказала представитель Роскомнадзора.

Ранее Telegram отказался передать ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей, сославшись на то, что принцип построения сервиса не позволяет это сделать.