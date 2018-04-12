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​Роскомнадзор потребовал немедленно заблокировать Telegram. Это может произойти уже 13 апреля

Роскомнадзор попросил Таганский районный суд о немедленной блокировке Telegram в случае удовлетворения иска регулятора, рассмотрение которого состоится 13 апреля, пишет Meduza.

«Данное судебное дело связано с распространением информации и, поскольку Telegram не предоставляются ключи для декодирования сообщений, мы заявляем ходатайство о немедленном исполнении судебного решения в случае удовлетворения искового заявления», — сказала представитель Роскомнадзора.

Ранее Telegram отказался передать ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей, сославшись на то, что принцип построения сервиса не позволяет это сделать.


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Сегодня в 14:49, просмотров: 236, комментариев: 2


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Комментарии:
Швондер
не нравится
Сегодня в 15:01
Один русский изобрел телеграм. Он гений и его знают все. Другой русский хочет все запретить и пользоваться голубиной почтой. Кто он? И кто больший враг прогресса и развития России?
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 19:30
Третий русский.

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