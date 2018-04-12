Почти полтора миллиона рублей администрация района вложит в поддержку турбизнеса

В среднем туристический поток в Сургутском районе в год составляет 150 тысяч человек, в число входят и туристы и экскурсанты, которые посещают музеи, храмы, хантыйские стойбища, и другие этнообъекты. Муниципалитет продолжает активно развивать данное направление.

На сегодняшний день 1 миллион 425 тысяч рублей бюджета Сургутского района администрация готова вложить в поддержку туристического бизнеса. До 23 апреля управление культуры, туризма и спорта принимает заявки и проекты призванные улучшить и расширить туристические маршруты. Представители малого и среднего бизнеса на конкурсной основе могут получить денежные средства, покрывающие 50% от общего бюджета представленного проекта.

Инициативы могут быть представлены в трех различных направлениях: развитие инфраструктуры в сфере туризма, этнографического туризма и социального. Таким образом, при поддержке администрации Сургутского района в прошлом году появились новые трассы в сторону Каменного мыса, в поселении Тундрино был пристоен новый рыбацкий стан, а более 40 человек пожилого возраста посетили отправились в путешествие по муниципалитету.