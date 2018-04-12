16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  62,2934   EUR  72,4659  

Почти полтора миллиона рублей администрация района вложит в поддержку турбизнеса

В среднем туристический поток в Сургутском районе в год составляет 150 тысяч человек, в число входят и туристы и экскурсанты, которые посещают музеи, храмы, хантыйские стойбища, и другие этнообъекты. Муниципалитет продолжает активно развивать данное направление.

На сегодняшний день 1 миллион 425 тысяч рублей бюджета Сургутского района администрация готова вложить в поддержку туристического бизнеса. До 23 апреля управление культуры, туризма и спорта принимает заявки и проекты призванные улучшить и расширить туристические маршруты. Представители малого и среднего бизнеса на конкурсной основе могут получить денежные средства, покрывающие 50% от общего бюджета представленного проекта.

Инициативы могут быть представлены в трех различных направлениях: развитие инфраструктуры в сфере туризма, этнографического туризма и социального. Таким образом, при поддержке администрации Сургутского района в прошлом году появились новые трассы в сторону Каменного мыса, в поселении Тундрино был пристоен новый рыбацкий стан, а более 40 человек пожилого возраста посетили отправились в путешествие по муниципалитету.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

12 апреля в 20:39, просмотров: 630, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Явлинский у Познера затронул очень важную тему – экономическое будущее России

​Явлинский у Познера затронул очень важную тему – экономическое будущее России
Аргументы мне показались весьма убедительными, но во многом и спорные
Эдуард Иваницкий, депутат думы Сургута Сегодня в 14:19
142 0
Ни выборов, ни пенсий

Ни выборов, ни пенсий
Правительство Владимира Путина объявило пенсионный дефолт
Лев Шлосберг, член Федерального политкомитета партии «Яблоко» Сегодня в 13:24
269 2
После ЧМ-2018 трем-четырем игрокам нашей сборной поступят предложения от зарубежных клубов

После ЧМ-2018 трем-четырем игрокам нашей сборной поступят предложения от зарубежных клубов
Александр Кержаков, футболист Сегодня в 12:28
186 0
​4 этажа? Беру! Сургутяне записываются в очередь на новые квартиры Сибпромстроя

​4 этажа? Беру! Сургутяне записываются в очередь на новые квартиры Сибпромстроя
Компания в ближайшее время запускает старт продаж в Дорожном поселке
Полина Амирова 13 июля в 09:58
564 0
Историк Вячеслав Тетекин: «Политические трансформации в стране неизбежны. И их агент - само правительство»

Историк Вячеслав Тетекин: «Политические трансформации в стране неизбежны. И их агент - само правительство»
Когда России ждать государственного переворота и по какому сценарию он может произойти
Маргарита Стройнова Сегодня в 02:04
1242 3
Электробус на дорогах Сургута: впечатления пассажиров // ФОТО

Электробус на дорогах Сургута: впечатления пассажиров // ФОТО
Он курсирует в городе по маршруту № 11 уже третий день
Екатерина Дрокина, Дарья Щеглова Сегодня в 09:25
501 3
​Насекомые и их знакомые

​Насекомые и их знакомые
Топ-10 фильмов и сериалов о жутких тварях в подборке редакции siapress.ru
Анастасия Якупова 13 июля в 17:41
493 0
​Югра горит

​Югра горит
В этом году на территории округа зафиксировано 780 пожаров
Юлия Латипова 13 июля в 16:00
566 0
​«Первым моим образом был один из персонажей аниме «Наруто»

​«Первым моим образом был один из персонажей аниме «Наруто»
В преддверии фестиваля «Бал фей» siapress.ru побеседовал с его организатором и руководителем косплей-клуба «Асгард» Марией Картоевой — о том, какие трудности возникают при создании костюмов персонажей, в кого нынче модно переодеваться и какова цель проведения фэнтези-фестиваля в Сургуте
Юлия Латипова 13 июля в 15:01
582 0
«И стены помогают»

«И стены помогают»

Герои сказок украсят стены Сургутской травматологической больницы
Дарья Щеглова 13 июля в 13:34
487 0
В Самаре убогое благоустройство, а Нижний Новгород — город с доступными тёлками // ВИДЕО

В Самаре убогое благоустройство, а Нижний Новгород — город с доступными тёлками // ВИДЕО
Рейтинг городов ЧМ-2018 от блогера-урбаниста Ильи Варламова
Илья Варламов, блогер 13 июля в 11:45
582 3
Их, видимо, и так раздражает успех этого чемпионата…

Их, видимо, и так раздражает успех этого чемпионата…
То, что сборная России все-таки прошла до четвертьфинала, преодолев Испанию, воспринимается уже как политический момент, а не как спортивный.
Владимир Познер, журналист 13 июля в 10:04
463 2
​Незаменимый Минин

​Незаменимый Минин
12 июля отмечается День службы авиационной безопасности. Про багаж, инструктаж и муляж — читайте в эксклюзивном материале siapress.ru, посвященном трудовым будням инструктора САБ ОАО «Аэропорт Сургут»
Надежда Макаренко 12 июля в 13:51
835 0
Несмотря на то, что участников стало меньше, пикет все равно состоится

Несмотря на то, что участников стало меньше, пикет все равно состоится
15 июля в 11 часов жители Ханты-Мансийска, выступающие против повышения пенсионного возраста, выйдут на площадь в Самарово
Федор Сиваш, председатель Объединения организаций профсоюзов Югры 12 июля в 12:04
777 3
​Елена Коновалова: 75 процентов выпускников СурГУ устраиваются на работу сразу после выпуска

​Елена Коновалова: 75 процентов выпускников СурГУ устраиваются на работу сразу после выпуска
Проректор Сургутского государственного университета рассказала, как вуз помогает студентам с трудоустройством
Константин Шперлинг 12 июля в 11:23
557 2
Видео дня. Николай II и Сталин: два главковерха

Видео дня. Николай II и Сталин: два главковерха
При Николае немецкие войска ни до Волги, ни до Москвы, ни до Минска не дошли
Редакция СИА-ПРЕСС 12 июля в 10:27
475 1
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Стройнова Маргарита Сергеевна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика