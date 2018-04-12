Победители туристического квеста по Сургутскому району получат путешествие в Казань на двоих

С 25 апреля по 25 июля каждый может стать участником квеста «Туристскими тропами Сургутского района» и выиграть ценные призы, главный из которых путешествие в Казань с посещением достопримечательностей на двоих.

Во время прохождения квеста участники посетят музейную экспозицию «Семейный альбом Романовых» в поселении Белый Яр, Храм святого великомученика и целителя Пантелеймона в селе Тундрино, «Музей природы и человека имени Александра Ядрошникова» в Русскинской, «Лянторский хантыйский этнографический музей», «Угутский краеведческий музей имени Бахлыкова» и одно из стойбищ хантов, а также пройдут онлайн-викторину «Кладезь Барсовой Горы». В течение путешествия туристы будут отвечать на вопросы из путевого листа и отмечаться на локациях.

Чтобы стать участником квеста необходимо собрать команду (количество неограниченно, однако главный приз рассчитан на двоих), отправить заявку на электронную почту tic86@admsr.ru или принести в распечатанном виде по адресу город Сургут, проспект Комсомольский, 36/2, управление культуры, туризма и спорта, кабинет 212. В заявке должно быть указано название и состав команды с указанием фамилии, имени и возраста каждого участника, а также ФИО капитана и его контактный номер. Заявки принимаются до 15 июля.

Также участникам необходимо подписаться на одну из групп туристско-информационного центра Сургутского района в ВКонтакте, Instagram или Facebook.

После участники получают путевой лист, присвоенный ему номер, и проходят испытания. После чего отправляют ответы в оргкомитет на электронную почту или лично в управление культуры, туризма и спорта Сургутского района. Далее команды ждут подсчета баллов. Информация о победителях будет размещена на официальном сайте администрации муниципалитета, портале туристско-информационного центра Сургутского района и социальных сетях.

«Розыгрыш призов будет проходить открыто вместе с участниками квеста, - отметила член оргкомитета квеста, начальник отдела по физической культуре, спорту и туризму Сургутского района Лариса Касаждик. – Спонсорами, предоставляющими призы, стали такие компании, как фитнес клуб «Strong», «Прогулки86», организующая, например, прокат снегоходов, крупный рестораны, также будут разыграны билеты с открытой датой в Сургутскую филармонию и множество других ценных призов».