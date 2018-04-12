В Сургуте пройдет научно-практическая конференция «Актуальные вопросы инфекционной патологии»

В Сургуте с 12 по 13 апреля пройдет научно-практическая конференция «Актуальные вопросы инфекционной патологии. Природно-очаговые заболевания».

Благодаря конференции планируется объединить усилия врачей-инфекционистов, эпидемиологов, педиатров, врачей лабораторной диагностики в решении актуальных проблем борьбы с инфекционными заболеваниями.

В ходе конференции будет рассмотрен следующий перечень вопросов:

эпидемиологическая ситуация по природно-очаговым инфекциям на территории ХМАО-Югры;

особенности клещевого энцефалита у взрослых и детей;

клинические аспекты риккетсиозов;

вакцинопрофилактика инфекционных заболеваний;

серозные менингиты;

противовирусная терапия хронических вирусных гепатитов;

острые кишечные инфекции у взрослых и детей;

алгоритмы диагностики и лечения гриппа у беременных;

противовирусное лечение гепатита В с дельта – агентом;

лечение и профилактика осложнений цирроза печени.

К участию в работе конференции приглашены ведущие специалисты Роспотребнадзора по ХМАО-Югре, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре», Уральского Государственного Медицинского университета, преподаватели кафедр и др.

Дата и место проведения: 12 – 13 апреля 2018 года по адресу г. Сургут, ул. Энгельса, 18, Сургутская филармония, малый зал.

Организаторами конференции выступают Департамент здравоохранения Югры, БУ «Сургутская окружная клиническая больница», «Сургутский государственный университет», при участии Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ХМАО-Югре.