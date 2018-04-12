​150 юных спортсменов примут участие в Открытом турнире по фигурному катанию «Сургутский фигурист»

С 13 по 15 апреля в Сургуте на арене МАУ «Ледовый Дворец спорта» пройдет открытый турнир по фигурному катанию на коньках среди мальчиков и девочек «Сургутский фигурист».
В соревнованиях примут участие юные фигуристы Югры (г.Сургут, г. Ханты-Мансийск, г.Покачи, г.Мегион, г.Когалым), Ямало-Ненецкого автономного округа (г. Новый Уренгой), Уральского Федерального округа (г.Тюмень, г.Магнитогорск), республики Башкортостан (г.Учалы) и других регионов Российской Федерации.
Запланировано участие 150 спортсменов.
Главной задачей мероприятия является повышение спортивного мастерства юных фигуристов, выявление перспективных и сильнейших спортсменов, выполнение и подтверждение разрядных требований, а так же развитие и популяризация фигурного катания на коньках в городе Сургуте.
Вход на соревнования свободный
Программа соревнований
13 апреля 2018 года
- 09.00-11.00 – мандатная комиссия, заседание судейской коллегии;
- 09.00-11.45 – тренировки;
- 12.00-21.00 – соревнования.
14 апреля 2018 года
- 07.00-09.45 – тренировки;
- 10.00-13.00 – соревнования;
- 13.00-13.30 – торжественное открытие соревнований;
- 14.00-21.00 – продолжение соревнований.
15 апреля 2018 года
- 07.00-09.45 – тренировки;
- 10.00-18.00 – соревнования.
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