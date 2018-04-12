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​Авиасообщение с Египтом возобновлено. Первый за 2,5 года самолет прилетел из Москвы в Каир

Россия возобновила прямое авиасообщение с Египтом, пишут «Ведомости» со ссылкой на информацию, размешенную на электронном табло аэропорта «Шереметьево».

Первый за 2,5 года борт «Аэрофлота» выполнил рейс из Москвы в Каир. По данным издания «РИА Новости» на борту находились около 120 пассажиров, а продажи билетов осуществлялись за месяц до вылета.

В свою очередь египетская авиакомпания EgyptAir сегодня совершит первый рейс в Москву.

Напомним, что авиасообщение с Египтом было приостановлено осенью 2015 года после крушения в небе над Синаем самолета авиакомпании «Когалымавиа», следовавшего рейсом Шарм-эль-Шейх – Санкт-Петербург. В тот момент на борту самолета находись 217 пассажиров и семь членов экипажа. По информации следствия, на борту самолета сработало взрывное устройство.


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Сегодня в 10:40, просмотров: 149, комментариев: 0


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