Детские эндокринологи со всей страны встретятся в СурГУ

13 апреля 2018 года эндокринологи, эндокринологи, педиатры, врачи общей практики Югры соберутся в Сургутском государственном университете на 5-ую очередную окружную научно-практическую конференцию «Актуальные вопросы детской эндокринологии», приуроченную к 25-летнему юбилею университета. В программе конгресса инновационные подходы к инсулинотерапии, проблемы компенсации сахарного диабета у детей и подростков, недостаточность половых гормонов и пр. Приглашены специалисты из Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска, Тюмени, Кургана, Твери, Сургута. Стоит добавить, что в Сургуте и Сургутском районе детские эндокринологи – товар штучный, далеко не каждая поликлиника располагает этими кадрами.