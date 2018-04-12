В отчете о результатах работы правительства за 6 лет Медведев рассказал о экономике, мнимых союзниках и рекордной низкой ипотеке

Накануне премьер-министр Дмитрий Медведев выступил в Госдуме с отчетом о результатах работы правительства за шесть лет, пишут «Ведомости».

В сфере экономики Медведев отметил ее рост, несмотря на то, что по ней была череда «сильных ударов», в частности «мировой финансовый кризис, и обвал сырьевых рынков, и санкции, закрытие финансовых и технологических рынков».

«Мы достойно прошли тяжелый и ответственный период, который стал стресс-тестом для всего государства. За шесть лет ВВП вырос на 5%. Сейчас экономика показывает рост, по итогам прошлого года - 1,5%. Конечно, цифры небольшие, но теперь экономика гораздо меньше зависит от внешних усилий», – подчеркнул Медведев.

По словам премьера, за прошедшие шесть лет, стране удалось избавиться от иллюзий о наших партнерах. «Вопреки здравому смыслу, и в Америке, и в Европе нашей стране начали упорно навязывать роль врага и старались и стараются выдавить нас из мировой политики и мировых экономических отношений. Кстати, последние решения администрации США в этой сфере - это попытка бороться с нами путем недобросовестной конкуренции», – заявил он.

Также Медведев подчеркнул, что все налоговые изменения будут приниматься исключительно с новым составом правительства.

Помимо этого, были задеты вопросы смертности, бедности и пенсии. «За шесть лет нам удалось снизить общую смертность на 6,8 процента. Особенно от сердечно-сосудистых заболеваний, от туберкулеза», – пояснил он.

В одной из частей послания также были задет вопрос ипотеки. "Ни в один другой период в нашей стране ставки по ипотеке не были такими низкими, они сейчас меньше 10 процентов. В прошлом году более 1 млн семей взяли около 2 трлн руб. на приобретение жилья. Сейчас примерно каждая третья семья может позволить себе взять ипотечный кредит», – рассказал премьер.