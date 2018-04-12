16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  64,0626   EUR  79,2839  

В отчете о результатах работы правительства за 6 лет Медведев рассказал о экономике, мнимых союзниках и рекордной низкой ипотеке

Фото pnp.ru
Фото pnp.ru

Накануне премьер-министр Дмитрий Медведев выступил в Госдуме с отчетом о результатах работы правительства за шесть лет, пишут «Ведомости».

В сфере экономики Медведев отметил ее рост, несмотря на то, что по ней была череда «сильных ударов», в частности «мировой финансовый кризис, и обвал сырьевых рынков, и санкции, закрытие финансовых и технологических рынков».

«Мы достойно прошли тяжелый и ответственный период, который стал стресс-тестом для всего государства. За шесть лет ВВП вырос на 5%. Сейчас экономика показывает рост, по итогам прошлого года - 1,5%. Конечно, цифры небольшие, но теперь экономика гораздо меньше зависит от внешних усилий», – подчеркнул Медведев.

По словам премьера, за прошедшие шесть лет, стране удалось избавиться от иллюзий о наших партнерах. «Вопреки здравому смыслу, и в Америке, и в Европе нашей стране начали упорно навязывать роль врага и старались и стараются выдавить нас из мировой политики и мировых экономических отношений. Кстати, последние решения администрации США в этой сфере - это попытка бороться с нами путем недобросовестной конкуренции», – заявил он.

Также Медведев подчеркнул, что все налоговые изменения будут приниматься исключительно с новым составом правительства.

Помимо этого, были задеты вопросы смертности, бедности и пенсии. «За шесть лет нам удалось снизить общую смертность на 6,8 процента. Особенно от сердечно-сосудистых заболеваний, от туберкулеза», – пояснил он.

В одной из частей послания также были задет вопрос ипотеки. "Ни в один другой период в нашей стране ставки по ипотеке не были такими низкими, они сейчас меньше 10 процентов. В прошлом году более 1 млн семей взяли около 2 трлн руб. на приобретение жилья. Сейчас примерно каждая третья семья может позволить себе взять ипотечный кредит», – рассказал премьер.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 09:33, просмотров: 249, комментариев: 1


QR код
Комментарии:
альберт леонов
не нравится
Сегодня в 10:42
как эти "космонавты" надоели! как на пенсию копить - так : сами, сами! а как алигархам помогать - так всегда пожалуйста!

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

20 случаев, когда сургутянин может бесплатно получить юридическую помощь // КОНСУЛЬТАЦИЯ

20 случаев, когда сургутянин может бесплатно получить юридическую помощь // КОНСУЛЬТАЦИЯ
Местные адвокаты на безвозмездной основе консультируют, составляют заявления и жалобы, представляют клиента в судах
Лилия Сулейманова Сегодня в 12:37
115 1
«Наши дети находятся в потенциальной опасности»

«Наши дети находятся в потенциальной опасности»

Эксперты Общероссийского народного фронта в Югре провели обследование благоустройства прилегающей территории у средней школы № 12
Александра Соснина Сегодня в 11:26
171 2
​Каждый получил свое, а то и больше // ИНФОГРАФИКА

​Каждый получил свое, а то и больше // ИНФОГРАФИКА
Голосующая аудитория siapress.ru рассказала, что довольна результатом кандидата, за которого голосовала на выборах
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 10:55
132 1
Мнение финансиста-3: Дорогая нефть и дешевый рубль – мечта министерства финансов

Мнение финансиста-3: Дорогая нефть и дешевый рубль – мечта министерства финансов
Но геополитический негатив несет серьезные риски для экономики. Санкции будут только ужесточаться
Александр Разуваев, директор аналитического департамента «Альпари» 11 апреля в 16:50
301 0
«Тот человек, кто рассматривает бизнес как наличие джипа, портфеля и айфона, никогда его не построит»

«Тот человек, кто рассматривает бизнес как наличие джипа, портфеля и айфона, никогда его не построит»
Генеральный директор компании «Сибирский тракт» Виталий Барабаш о том, как работать на рыболовном траулере на Сахалине, начинать свое дело в 38 лет и что самое главное в предпринимательстве
Елена Калугина 11 апреля в 16:00
497 0
Мнение финансиста-2: Первыми подорожают мясомолочная импортная продукция, овощи и фрукты

Мнение финансиста-2: Первыми подорожают мясомолочная импортная продукция, овощи и фрукты
О возможном росте потребительских цен на фоне падения курса рубля
Анна Бодрова, старший аналитик «Альпари» 11 апреля в 15:25
275 0
Мнение финансиста: Падение рубля является позитивным фактором для нефтяных компаний

Мнение финансиста: Падение рубля является позитивным фактором для нефтяных компаний
Чем закончится нынешняя буря на финансовых рынках и что она принесет Сургутнефтегазу?
Александр Игнатов, финансовый советник Сургутского филиала БКС 11 апреля в 14:15
340 0
Управляющая компания искажает сведения перед населением

Управляющая компания искажает сведения перед населением

Комментарий Горводоканала о грязной воде в домах на Бульваре Свободы, 10 и 12
СГМУП "Горводоканал" 11 апреля в 10:43
354 0
​Аудитория siapress.ru высказалась резко против повышения подоходного налога до 15 процентов // ИНФОГРАФИКА

​Аудитория siapress.ru высказалась резко против повышения подоходного налога до 15 процентов // ИНФОГРАФИКА
Редакция СИА-ПРЕСС 11 апреля в 09:11
305 1
За бездействие коммунальщиков ждут санкции от нас

За бездействие коммунальщиков ждут санкции от нас
​Сургутяне, когда вы говорите мне «наш двор никогда не убирают, снег не чистят», скорее всего, это значит, что территория ни за кем не закреплена
Вадим Шувалов, глава города Сургута 10 апреля в 17:28
630 8
Туда, где война. Семью беженцев из Украины выдворили из Сургутского района

Туда, где война. Семью беженцев из Украины выдворили из Сургутского района
"Если я вернусь обратно, буду вынужден надеть форму, взять в руки оружие и стрелять в моих друзей"
Лилия Сулейманова 10 апреля в 17:10
5141 15
134 кг хлеба, булок и пирожных забраковали в Югре // ИНФОГРАФИКА

134 кг хлеба, булок и пирожных забраковали в Югре // ИНФОГРАФИКА

Редакция СИА-ПРЕСС 10 апреля в 16:46
414 0
Немалая часть аудитории siapress.ru ограничила свои походы в ТРЦ города после трагедии в Кемерово // ИНФОГРАФИКА

Немалая часть аудитории siapress.ru ограничила свои походы в ТРЦ города после трагедии в Кемерово // ИНФОГРАФИКА
Редакция СИА-ПРЕСС 10 апреля в 16:08
294 0
Куличи, порошок и купание в фонтане «Ауры»// ОБЗОР СОЦСЕТЕЙ

Куличи, порошок и купание в фонтане «Ауры»// ОБЗОР СОЦСЕТЕЙ
Анастасия Якупова 10 апреля в 14:02
392 0
«Моя жизнь прошла в атмосфере нефти и газа»

«Моя жизнь прошла в атмосфере нефти и газа»

Коллектив Сургутского ЗСК почтил память Виктора Черномырдина
Анастасия Якупова 09 апреля в 16:54
630 0
​Концертный репертуар Сургутской филармонии на апрель

​Концертный репертуар Сургутской филармонии на апрель
Приближается одно из самых ожидаемых и заметных событий в культурной жизни нашего региона – VI Молодёжный фестиваль искусств «Зелёный шум»
Пресс-служба Сургутской филармонии 09 апреля в 16:16
446 0
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Д.Н.
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика