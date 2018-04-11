​Курс евро, установленный Центробанком, достиг 79 рублей

Центральный банк России установил курс евро на 12 апреля. По сравнению с предыдущим днем он вырос на 2,4 рубля достигнув 79,28 рубля.
Доллар по курсу Центробанка равен 64,06 рубля, прирост по сравнению с предыдущим днем составил 2,3 рубля.
Таким образом с 6 апреля официальный курс доллара вырос более чем на 6 рублей, евро подорожал на 8,5 рубля.
Напомним, что сегодня на Московской бирже максимальная цена евро достигла 80,4 рубля.
Зачем Югре «Русские богатыри»? Вице-президент «АйронМэн-Югра» Малик Гараев // ONLINE 16 апреля в 15.00