​Курс евро, установленный Центробанком, достиг 79 рублей

Центральный банк России установил курс евро на 12 апреля. По сравнению с предыдущим днем он вырос на 2,4 рубля достигнув 79,28 рубля.

Доллар по курсу Центробанка равен 64,06 рубля, прирост по сравнению с предыдущим днем составил 2,3 рубля.

Таким образом с 6 апреля официальный курс доллара вырос более чем на 6 рублей, евро подорожал на 8,5 рубля.

Напомним, что сегодня на Московской бирже максимальная цена евро достигла 80,4 рубля.