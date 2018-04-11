​Трамп: готовься, Россия, потому что ракеты будут запущены, блестящие, новые и «умные»

Американский лидер Дональд Трамп заявил о предстоящем ракетном ударе по Сирии, пишет «Интерфакс».

«Россия обещает сбить любую ракету, которая полетит в Сирию. Готовься, Россия, потому что ракеты будут запущены, блестящие, новые и "умные". Тебе не стоило дружить с животным, которое убивает людей с помощью химоружия и наслаждается этим», – написал Трамп в твиттере в среду.

Однако через 40 минут, появился второй тивт, согласно которому, Трамп уже предлагает остановить гонку вооружений и работать вместе.

«Наши отношения с Россией сейчас хуже, чем когда-либо, даже в годы холодной войны. Оснований для этого нет. Российская экономика нуждается в нашей помощи, это было бы легко осуществить, но все нации должны работать вместе. Остановим гонку вооружений?» — написал Трамп в своем Twitter.