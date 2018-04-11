​Наталья Комарова отправилась в Сирию для укрепления экономических связей

Губернатор Югры Наталья Комарова вместе с группой Госдумы по связям с парламентом Сирии под руководством депутата Дмитрия Саблина отправилась в Сирийскую Арабскую Республику. Комарова стала первым главой региона, посетившим страну с начала конфликта, сообщает официальный сайт правительства Югры.

Губернатор встретится с главой сирийской провинции Хомс Талалом Барази. В рамках встречи планируется подписание соглашения о партнерстве, сотрудничестве и развитии экономических связей. Основная цель визита Натальи Комаровой – рост участия российского и окружного бизнеса в восстановлении Сирии.